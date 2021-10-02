В России установлен абсолютный рекорд по продажам новых iPhone

Смартфоны iPhone 13 установили рекорд в первую неделю продаж, став самым продаваемым поколением в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию oneFactor, анализирующую агрегированные данные мобильного трафика.

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За первую неделю в сетях российских мобильных операторов было зарегистрировано 93 тысяч iPhone 13 (разных модификаций). Это около 0,08% от числа всех смартфонов в России.

«Ни одна из предыдущих моделей прошлого поколения не имела таких высоких показателей», - заявил аналитик oneFactor Максим Воеводский.

По его словам, в прошлом году было зафиксировано 57 тысяч регистраций iPhone 12 за семь первых дней продаж.

Соответственно, ниже показатели и других поколений: iPhone 11 (67 тысяч), iPhone X (29 тысяч), iPhone 8 (41 тыс.) и iPhone 7 (67 тыс.).

В нынешней линейке около половины всех регистраций занимает iPhone 13 Pro. Затем с 33% регистраций следует самая дорогая модель — iPhone 13 Pro Max. На самую дешевую версию — iPhone 13 mini — пришлось около 4 тысяч зарегистрированных устройств.

Чаще всех новые iPhone покупали жители столичного региона (43% всех регистраций) и Петербурга (10%). Средний возраст покупателя iPhone 13 составляет 35 лет, из них 47% — мужчины, а 53% — женщины.