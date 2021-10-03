В Сбере назвали «столицу» телефонных мошенников

Город Днепр назван столицей телефонного мошенничества, сообщает ura.ru со ссылкой на заявление заместителя председателя правления «Сбербанка» Станислава Кузнецова.

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«Я и мои коллеги все-таки считаем, что столицей такого бизнеса [телефонного мошенничества ] сегодня по праву является город Днепр», — сказал он.

По его информации, в прошлом году в городе насчитывалось около тысячи колл-центров злоумышленников.

По данным банка, сегодня из Днепра работает около 150 мошеннических колл-центров. «Сбербанк» ежедневно фиксирует несколько тысяч звонков злоумышленников.

Как сообщалось ранее, Центробанк РФ заявил о необходимости усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных. Это должно помочь в борьбе с мошенниками, когда те провоцируют потенциальных жертв на внесение средств на свои счета через банкоматы.

Затем злоумышленники быстро снимают полученные деньги. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, банк ничего не может сделать, если деньги выведены.