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В России ужесточили правила работы НКО-иноагентов

Елена Прошина
48 минут назад

В России иностранные НКО теперь должны ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях, сообщает РИА Новости.

В России ужесточили правила работы НКО-иноагентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это предусмотрено вступившим в силу законом «О некоммерческих организациях». Теперь НКО-иноагенты и подразделения будут обязаны передавать информацию в Минюст о своей работе каждый год. Кроме того, некоммерческие организации обязали предоставлять документы, на основе которых они проводят свои мероприятия. Потребуются и подтверждающие документы, что такие мероприятия не проводились.

Структурные подразделения отныне должны отчитываться перед уполномоченными органами о своей деятельности, указывая объемы и источники полученных денежных средств, предполагаемое распределение и расходование.

Если работа НКО будет продолжена после решения о запрете организации, она будет немедленно ликвидирована согласно решению суда по иску Минюста РФ. Также законом предусматривается запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных НКО в жилых помещениях.

В начале года Совет Федерации поддержал закон о штрафах за нарушение правил функционирования некоммерческих организаций и физических лиц, которые признаны иностранными агентами. Распространение в средствах массовой информации или интернете сведений о физлице-иноагенте, а также выпускаемых ими материалах без необходимой маркировки о его специальном статусе повлечёт санкции в виде штрафа.

Компании,Личный счет,Минюст РФ,Совет Федерации,РИА Новости,
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