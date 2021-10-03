Умер бывший владелец Adidas Бернар Тапи

Скончался французский бизнесмен и политик, бывший владелец компании Adidas и экс-президент ФК «Олимпик Марсель» Бернар Тапи . Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление его семьи и группы La Provence, где у Тапи было 89%.

Бернар Тапи возглавлял Adidas с 1990 по 1993 года. С 1986 по 1994 годы Тапи был президентом футбольного клуба «Олимпик Марсель», который при нем стал Чемпионом Франции четыре раза подряд и выиграл Лигу чемпионов впервые в своей истории. Однако из-за этой должности бизнесмен попал в скандал с договорными матчами и другими видами мошенничества, в результате чего отбывал 5-месячный тюремный срок.