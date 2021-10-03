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Умер бывший владелец Adidas и президент «Марселя» Бернар Тапи

Ювелина Бернст
24 минуты назад

Скончался французский бизнесмен и политик, бывший владелец компании Adidas и экс-президент ФК «Олимпик Марсель» Бернар Тапи. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление его семьи и группы La Provence, где у Тапи было 89%.

Умер бывший владелец Adidas Бернар Тапи
Фото: ReutersReuters

Бизнесмену было 78 лет.

Причиной смерти стал рак желудка.

Бернар Тапи возглавлял Adidas с 1990 по 1993 года. С 1986 по 1994 годы Тапи был президентом футбольного клуба «Олимпик Марсель», который при нем стал Чемпионом Франции четыре раза подряд и выиграл Лигу чемпионов впервые в своей истории. Однако из-за этой должности бизнесмен попал в скандал с договорными матчами и другими видами мошенничества, в результате чего отбывал 5-месячный тюремный срок.

Тами также был депутатом Европарламента и министром по делам городов в правительстве Пьера Береговуа. В 2019 году его состояние оценивалось в 200-250 млн евро.

Компании,Пьер Береговуа,Бернар Тапи,Европарламент,France-Presse,
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