Умер бывший владелец Adidas Бернар Тапи

Скончался французский бизнесмен и политик, бывший владелец компании Adidas и экс-президент ФК «Олимпик Марсель» Бернар Тапи. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление его семьи и группы La Provence, где у Тапи было 89%.
Бизнесмену было 78 лет.
Причиной смерти стал рак желудка.
Бернар Тапи возглавлял Adidas с 1990 по 1993 года. С 1986 по 1994 годы Тапи был президентом футбольного клуба «Олимпик Марсель», который при нем стал Чемпионом Франции четыре раза подряд и выиграл Лигу чемпионов впервые в своей истории. Однако из-за этой должности бизнесмен попал в скандал с договорными матчами и другими видами мошенничества, в результате чего отбывал 5-месячный тюремный срок.
Тами также был депутатом Европарламента и министром по делам городов в правительстве Пьера Береговуа. В 2019 году его состояние оценивалось в 200-250 млн евро.