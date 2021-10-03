«Аэрофлот» отказался от бесплатного возврата купленных билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» больше не будет возвращать клиентам сбор за использование ими автоматизированных систем бронирования в случае возврата билета. Об этом сообщает РБК.

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«Мы платим за использование внешних систем при оформлении билетов. Эти затраты становятся убытком в случае возврата авиабилета. Сбор, таким образом, призван компенсировать фактические затраты», — сообщили в «Аэрофлоте».

В разделе официального сайта компании об услугах автоматизированного бронирования говорится, что для билетов, купленных после 28 сентября, плата за бронирование не подлежит возврату, если пассажир сам отказался от полета.

Напомним, что авиакомпания дополнительно берет с каждого пассажира по 270 рублей за бронирование при покупке билета на внутрироссийский рейс. Сбор в размере 3,90 евро установлен для желающих полететь международным рейсом «Аэрофлота».