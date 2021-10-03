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«Аэрофлот» отказался от бесплатного возврата купленных билетов

Елена Прошина
25 минут назад

Авиакомпания «Аэрофлот» больше не будет возвращать клиентам сбор за использование ими автоматизированных систем бронирования в случае возврата билета. Об этом сообщает РБК.

«Аэрофлот» отказался от бесплатного возврата купленных билетов
Фото: ТАССТАСС

«Мы платим за использование внешних систем при оформлении билетов. Эти затраты становятся убытком в случае возврата авиабилета. Сбор, таким образом, призван компенсировать фактические затраты», — сообщили в «Аэрофлоте».

В разделе официального сайта компании об услугах автоматизированного бронирования говорится, что для билетов, купленных после 28 сентября, плата за бронирование не подлежит возврату, если пассажир сам отказался от полета.

Напомним, что авиакомпания дополнительно берет с каждого пассажира по 270 рублей за бронирование при покупке билета на внутрироссийский рейс. Сбор в размере 3,90 евро установлен для желающих полететь международным рейсом «Аэрофлота».

При покупке перевозки в Китай, если билет приобретается не в России и не в Китае, к его цене добавляется 100 долларов. 10 долларов сверх стоимости билета придется заплатить за возможность вылететь из российского аэропорта, в случае бронирования из-за границы РФ. Из Европы в Китай «Аэрофлотом» можно полететь, только если заплатить компании дополнительно 20 долларов.

Компании,Аэрофлот,
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