Forbes предупредил Европу о наступлении энергетического кризиса

Рекордное увеличение цен на газ в мире способно спровоцировать переход большинства тепловых электростанций на нефть или уголь, что повысит стоимость этих ресурсов. Такое мнение выразил Дэвид Блэкмон в статье для журнала Forbes. При этом автор отмечает, что в случае с Европой, где действует политика замещения источников энергии более экологически чистыми, такой вариант развития событий маловероятен. Блэкмон отметил, что многие государства по примеру европейских стран закрыли подавляющее большинство угольных и газовых электростанций, что и привело летом 2021 года к кризису: из-за слабого ветра не хватало энергии, поэтом возникла необходимость вновь перейти на более грязные источники. По словам автора статьи, внезапно выросший спрос привел к резкому повышению цен на газ. Причем Россия в ответ ограничила экспорт, что еще больше отразилось на стоимости ресурса. Страны Европы обратили внимание на уголь, однако и в данном случае у них недостаточно ресурсов. Блэкмон считает, - несмотря на то, что сегодня в центре внимания находится Европа, кризис постепенно становится глобальным. По его мнению, для решения энергетической проблемы потребуется те же десять лет, которые потребовались для перехода к экологически чистым источникам энергии. Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе побила рекорд в ходе торгов 4 октября. Стоимость 1 тыс. куб. м газа впервые превысила $1200. 1 октября цена газа в Европе 1 тыс. куб. м впервые поднялась до уровня $1200. Предполагается, что одной из причин такого резкого увеличения цен могло стать уменьшение прокачки газа по газопроводу Ямал–Европа почти в три раза утром 1 октября. Это, в свою очередь, могло произойти из-за невыкупленных мощностей по контрактам "на день вперед" на 1 октября по поставкам газа по Ямал–Европа.