«Потребителю выгоден этот новый трубопровод, это еще сильнее гарантирует надежность поставок. Россия – надежный партнер, который всегда выполнял свои договорные обязательства, даже во времена «холодной войны», – написал пользователь hermangerman, передает РИА «Новости».