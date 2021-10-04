США продолжат выступать против газопровода "Северный поток - 2"

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что страна продолжит выступать против газопровода "Северный поток - 2". Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

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"Наша политика предельно ясна, в том числе относительно совместного заявления с Германией несколько месяцев назад. Мы продолжим выступать против этого газопровода. Мы считаем, что это геополитический проект России", — сказал он.

Ранее оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG заявил, что первую нитку газопровода начали заполнять газом. В сообщении говорится, что эта нитка будет постепенно наполняться газом, "чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования". При этом на второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.