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США продолжат выступать против газопровода "Северный поток - 2"

Газета.Ruиещё 3
25 минут назад

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что страна продолжит выступать против газопровода "Северный поток - 2". Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

США продолжат выступать против газопровода "Северный поток - 2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наша политика предельно ясна, в том числе относительно совместного заявления с Германией несколько месяцев назад. Мы продолжим выступать против этого газопровода. Мы считаем, что это геополитический проект России", — сказал он.

Ранее оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG заявил, что первую нитку газопровода начали заполнять газом. В сообщении говорится, что эта нитка будет постепенно наполняться газом, "чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования". При этом на второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.

"Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Компании,Нед Прайс,Госдеп США,ИТАР-ТАСС,
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