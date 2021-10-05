Первую нитку «Северного потока-2» проверили в работе

Трубу будут постепенно наполнять газом, чтобы достичь объема и давления, которые требуются для дальнейшего технического тестирования газопровода. Оператор отмечает, что трубопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с установленными стандартами, чтобы обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию. По данным Датского энергетического агентства, оператор газопровода выполнил все условия для ввода нитки в эксплуатацию. Для введения в эксплуатацию трубопровода А, необходимо выполнить некоторые условия.