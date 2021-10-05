Первую нитку «Северного потока-2» проверили в работе

Началось заполнение газом первой нитки российского проекта «Северный поток - 2», сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG.
Трубу будут постепенно наполнять газом, чтобы достичь объема и давления, которые требуются для дальнейшего технического тестирования газопровода. Оператор отмечает, что трубопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с установленными стандартами, чтобы обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию. По данным Датского энергетического агентства, оператор газопровода выполнил все условия для ввода нитки в эксплуатацию. Для введения в эксплуатацию трубопровода А, необходимо выполнить некоторые условия.
Nord Stream 2 AG отмечает, что одновременно продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке «Северного тока 2». Ранее были проведены аналогичные работы для контроля целостности газопровода.
По мнению экспертов, даже запуск газопровода осенью не поможет Европе избежать энергетического кризиса, который был вызван ускоренными темпами энергоперехода стран ЕС. В результате этого была заменена генерация на угле на возобновляемые источники энергии — ветер и солнце.