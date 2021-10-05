Сбер профинансирует Группу УГМК на 6 млрд рублей в рамках синдицированного кредита

Сбер принял участие в синдицированном кредите для ОАО «УГМК» на общую сумму 15 млрд рублей. В группу банков-участников синдиката также вошли Росбанк (организатор, координатор, агент по документации и кредитный управляющий), «Банк «Санкт-Петербург», Евразийский Банк Развития (ЕАБР) и Московский кредитный банк. Доля Сбера в совокупном финансировании составила 6 млрд рублей.

Сбер и Группа УГМК имеют многолетние партнёрские отношения, которые не ограничиваются исключительно предложением кредитных продуктов. В рамках цифровой трансформации мы предлагаем компании высокотехнологичные сервисы и продукты экосистемы Сбера для повышения производственной эффективности. Но, конечно, первоочередное значение имеет предоставление компании долгосрочного финансирования для реализации масштабных инвестиционных проектов, меняющих ландшафт российской горнодобывающей индустрии. Так, в конце прошлого года Сбер совместно с ВЭБ.РФ принял участие в финансировании одного из ключевых проектов УГМК — разработки Корбалихинского месторождения и реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики. Новый синдицированный кредит, в рамках которого Сбер предоставил финансирование на 6 млрд рублей, поможет компании успешно вести бизнес и строить долгосрочную стратегию устойчивого развития

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Вице-президент, директор департамента ключевых клиентов Сбербанка

Закрывая эту сделку по очередному синдицированному кредиту, хотел бы отметить интерес, проявленный к сделке нашими иностранными и российскими банками-партнёрами, а также международной финансовой организацией Евразийский Банк Развития (ЕАБР). Мы высоко ценим профессионализм и уровень сотрудничества команд наших партнёров: ПАО РОСБАНК (группа Societe Generale), ПАО Сбербанк, ПАО "Московский кредитный банк" и ПАО "Банк "Санкт-Петербург", которые играют лидирующие роли на рынке синдицированного кредитования в России. Стоит отметить, что эта сделка положила начало сотрудничеству с Евразийским Банком Развития, который весьма активно работает на евразийском пространстве — регионе, значительно важном для нашей Группы

Генеральный директор ОАО «УГМК»