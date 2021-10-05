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Дефицит «Баунти» даст шанс российским производителям

Анна Безрукова
22 минуты назад

Американская компания Mars предупредила клиентов о сокращении поставок батончиков «Баунти». По мнению бывшего санитарного врача, а ныне депутата Госдумы РФ Геннадия Онищенко, эта ситуация, возможно, благоприятно отразится на производстве сладостей в России. Об этом он заявил в беседе с радио «Говорит Москва».

Дефицит «Баунти» даст шанс российским производителям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это предоставит шанс российским производителям, воспользовавшись возможностью, занять эту нишу. Когда-то у нас была хорошая кондитерка, сейчас ситуация стала хуже. Есть какие-то отечественные бренды, хотя там российского ничего нет. Поэтому нашим производителям следует подумать и использовать эту ситуацию», — пояснил Онищенко.

В компании Mars объяснили ограничение поставок сложившейся ситуацией с увеличившимся спросом и дефицитом сырья. Как пишет РБК со ссылкой на источники, в мире отмечается нехватка кокосовой стружки. В частности, в конце прошлого года тайфуны на Филиппинах — одним из самых крупных поставщиков кокосов в мире — было повреждено примерно 49 млн кокосовых деревьев.

Между тем, директор по корпоративным отношениям «Mars Wrigley Россия» Елизавета Александрова заявила, что дефицита продукции «Баунти» в магазинах не ожидается.

«Ситуация никак не отразится на конечных потребителях», — уверена она.

Компании,Елизавета Александрова,Радиостанция "Говорит Москва",РБК,
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