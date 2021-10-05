При этом Федеральное сетевое агентство ФРГ отметило, что все технические условия для ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» выполнены и в скором времени может последовать полноценный запуск одной из ниток соединительного газопровода. Поэтому агентство потребовало от оператора срочно предоставить подтверждение того, что проект соответствует всем нормам ЕС.