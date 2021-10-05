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Оператор «Северного потока — 2» подал апелляцию в немецкий суд

News.ruиещё 2
1 час назад

Компания Nord Stream 2 AG, которая является газовым оператором «Северного потока — 2», подала в Верховный федеральный суд ФРГ апелляцию на решение суда Германии. Речь идёт о решении исключить газопровод из-под газовой директивы ЕC, сообщает ТАСС.

При этом Федеральное сетевое агентство ФРГ отметило, что все технические условия для ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» выполнены и в скором времени может последовать полноценный запуск одной из ниток соединительного газопровода. Поэтому агентство потребовало от оператора срочно предоставить подтверждение того, что проект соответствует всем нормам ЕС.

Это в особенности касается вопросов предоставления свободного от дискриминации доступа к сети и интеграции соединительного трубопровода в германский рынок, — подчеркнули в ведомстве.

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Ранее газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток — 2». Читатели ресурса в комментариях восприняли публикацию положительно, заявив, что новый трубопровод ещё сильнее гарантирует надёжность поставок, а Россия всегда выполняла свои договорные обязательства.

Компании,Видео,ЕС,Die Welt,ИТАР-ТАСС,
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