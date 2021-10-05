К Facebook впервые применят оборотные штрафы в России

"Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc составил административный протокол за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, в социальных сетях Facebook и Instagram (принадлежит Facebook), - сказали в пресс-службе. - Протокол будет передан в суд, который определит дату заседания. За подобное правонарушение, совершенное повторно, американской IT-компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки. Точную сумму штрафа также определит суд".