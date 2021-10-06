Действующий канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток — 2» на данный момент не одобрен. Об этом она рассказала, несмотря на предыдущие сообщения обо всех достигнутых договорённостях. Об этом передаёт агентство Bloomberg.
«Северный поток — 2» ещё не одобрен для транспортировки газа, — сказала Меркель.
Она отметила, что Россия исполняет все ранее заключённые контракты на поставку энергоносителей.
Накануне Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило компании — оператору «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG «немедленным» разбирательством. Оно последует в случае, если оператор не сможет подтвердить соответствие газопровода требованию законодательства ЕС.