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Меркель заявила о задержке запуска «Северного потока — 2»

News.ruиещё 6
1 час назад

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток — 2» на данный момент не одобрен. Об этом она рассказала, несмотря на предыдущие сообщения обо всех достигнутых договорённостях. Об этом передаёт агентство Bloomberg.

«Северный поток — 2» ещё не одобрен для транспортировки газа, — сказала Меркель.

Она отметила, что Россия исполняет все ранее заключённые контракты на поставку энергоносителей.

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Накануне Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило компании — оператору «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG «немедленным» разбирательством. Оно последует в случае, если оператор не сможет подтвердить соответствие газопровода требованию законодательства ЕС.

Регулятор считает, что поскольку технические условия для запуска «Северного потока — 2» выполнены, первая нитка газопровода может быть введена в эксплуатацию в ближайшее время. Поэтому компания Nord Stream 2 AG должна передать ведомству полные сведения и при необходимости привести доказательства, что при её эксплуатации будут выполнены и соблюдены все предписания.
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