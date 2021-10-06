Регулятор считает, что поскольку технические условия для запуска «Северного потока — 2» выполнены, первая нитка газопровода может быть введена в эксплуатацию в ближайшее время. Поэтому компания Nord Stream 2 AG должна передать ведомству полные сведения и при необходимости привести доказательства, что при её эксплуатации будут выполнены и соблюдены все предписания.