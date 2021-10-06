Оператору «Северного потока — 2» пригрозили разбирательством

В Федеральном сетевом ведомстве Германии заявили, что если компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG не сумеет подтвердить соответствие российского газопровода требованию законодательства Евросоюза, то будет проведено немедленное разбирательство. Об этом пишет РИА Новости.

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Регулятор сообщил, что для запуска «Северного потока — 2» выполнены все технические условия. Поэтому первая нитка газопровода в ближайшее время может быть введена в эксплуатацию.

Федеральное сетевое ведомство Германии в связи с этим потребовало от Nord Stream 2 AG предоставить полные сведения и привести необходимые доказательства, что в ходе эксплуатации первой ветки «Северного потока — 2» все предписания и требования будут исполнены.

Собеседник агентства уточнил, что это касается вопросов «интеграции инфраструктуры в рынок Германии и недискриминационного доступа к сети».