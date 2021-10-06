Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 82.00
Войти в почту

Россиян предупредили об одной проблеме в отелях Крыма

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Россиянка показала стоимость продуктов на рынках в Крыму и вызвала споры в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Крыму столкнулись с серьезным дефицитом сотрудников почти во всех направлениях индустрии гостеприимства. О такой проблеме сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, сообщает TourDom.ru.

По словам Волченко, в отелях и санаториях Крыма работает более 40 тысяч человек, что в два раза меньше, чем требуется владельцам гостиничного бизнеса. В межсезонье количество сотрудников снижается до 20 тысяч человек. Также отмечалось, что нехватка кадров сохраняется несмотря на высокий уровень зарплат в этой сфере.

Помимо прочего, министр подчеркнул ценность высокой квалификации сотрудников туристической отрасли. Так, он предложил ввести специальную программу обучения, которая поможет работникам получить базовую информацию о гостеприимстве и сервисе, а также даст основные знания о крае и достопримечательностях Крыма.

Ранее в октябре россиянка показала стоимость продуктов на рынках в Крыму и вызвала споры в сети — девушка показала стоимость фруктов и овощей на видео. Так, цены на виноград колебались в пределах 100-180 рублей за килограмм, помидоры стоили в среднем 100 рублей за килограмм, огурцы и баклажаны — 90 рублей.

Компании,Вадим Волченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители