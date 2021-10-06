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Сырки «Б. Ю. Александров» стали выгодным активом из-за спора наследников

News.ru
1 час назад

Инвестиционная компания A1 решила выкупить производящий премиальные сырки «Б. Ю. Александров» «Ростагроэкспорт» на фоне споров его акционеров. Конфликт начался после смерти Бориса Александрова, одного из основателей, и решение является выгодным для А1, сообщил экономист Дмитрий Адамидов для ФБА «Экономика сегодня».

Компанию "короля сырков" выкупят у наследников
Фото: vk.com/b.y.alexandrovvk.com/b.y.alexandrov

A1 и «Альфа-Групп» ищут недооценённые активы. Если активы недооценены, то их можно приобрести и управлять, а то, что «Ростагроэкспорт» — небольшая компания, а A1 — крупная, — это для инвестора хорошо. A1 и «Альфа-Групп» имеют больший оперативный опыт и связи, что значительно упрощает задачу по взятию актива под контроль, — считает Адамидов.

Он добавил, что возникшие из-за кончины основного владельца проблемы вызваны молодостью предпринимательства в России: люди не привыкли к таким случаям. Адамидов уверен, что нужно улучшать систему корпоративного управления.

У нас далеко не все богачи понимают, что люди смертны и смертны внезапно, поэтому не готовятся заранее к такой проблеме. Для этого нужно менять устав предприятия и правильно закладывать полномочия. Аналогичным образом надо структурировать завещание, данная культура со временем придёт в РФ, — заявил эксперт.

Ранее эксперты Центра городской экономики консалтинговой компании «КБ Стрелка» назвали самые популярные отрасли для малого и среднего бизнеса.

Умер создатель сырков "Б.Ю. Александров"

Больше всего ИП в среднем по России занимаются розничной торговлей одеждой, в то время как для юрлиц самой привлекательной отраслью оказалось строительство зданий.
Компании,Дмитрий Адамидов,Борис Александров,Альфа-Групп,ФБА "Экономика сегодня",
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