Компанию "короля сырков" выкупят у наследников

A1 и «Альфа-Групп» ищут недооценённые активы. Если активы недооценены, то их можно приобрести и управлять, а то, что «Ростагроэкспорт» — небольшая компания, а A1 — крупная, — это для инвестора хорошо. A1 и «Альфа-Групп» имеют больший оперативный опыт и связи, что значительно упрощает задачу по взятию актива под контроль, — считает Адамидов.