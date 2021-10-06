Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 80.90
Войти в почту

"Прошу этого не делать". Путин обратился к руководству «Газпрома»

Вероника Полынина
1 час назад

«Газпром» считает, что ему было бы выгоднее отказаться от транзита газа, заплатить Украине штраф и увеличить объемы прокачки по новым системам, но делать этого не нужно. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании по энергетике, передает РИА «Новости».

"Прошу этого не делать". Путин обратился к руководству «Газпрома»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Газпром считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее было бы заплатить Украине штраф, но увеличить объемы прокачки по новым системам, именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу CO2, дешевле все получается. ...Но я прошу этого не делать», - сказал президент.

Путин заявил о необходимости полностью соблюдать контрактные обязательства по прокачке российского газа через ГТС Украины.

«Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к "Газпрому" как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях», - добавил президент.

Следить за исполнением обязательств по транзиту глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову.

В «Нафтогазе» заявили о «полной победе» над «Газпромом»

Согласно условиям контракта, подписанного 31 декабря 2019 года, «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд кубометров газа в 2020–2024 годах, из них 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров ежегодно в четыре последующие года.

Компании,Николай Шульгинов,Владимир Путин,Нафтогаз,Газпром,РИА Новости,
137
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители