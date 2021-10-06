"Прошу этого не делать". Путин обратился к руководству «Газпрома»

«Газпром считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее было бы заплатить Украине штраф, но увеличить объемы прокачки по новым системам, именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу CO2, дешевле все получается. ...Но я прошу этого не делать», - сказал президент.