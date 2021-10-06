"Прошу этого не делать". Путин обратился к руководству «Газпрома»

«Газпром» считает, что ему было бы выгоднее отказаться от транзита газа, заплатить Украине штраф и увеличить объемы прокачки по новым системам, но делать этого не нужно. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании по энергетике, передает РИА «Новости».
«Газпром считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее было бы заплатить Украине штраф, но увеличить объемы прокачки по новым системам, именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу CO2, дешевле все получается. ...Но я прошу этого не делать», - сказал президент.
Путин заявил о необходимости полностью соблюдать контрактные обязательства по прокачке российского газа через ГТС Украины.
«Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к "Газпрому" как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях», - добавил президент.
Следить за исполнением обязательств по транзиту глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову.
Согласно условиям контракта, подписанного 31 декабря 2019 года, «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд кубометров газа в 2020–2024 годах, из них 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров ежегодно в четыре последующие года.