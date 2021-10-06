Компанию "короля сырков" выкупят у наследников

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У сырков «Б.Ю. Александров» появился покупатель

Елена Прошина
46 минут назад

Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» А1 претендует на активы «Ростагроэкспорт» — крупного производителя молочных продуктов под брендом «Б.Ю. Александров». Об этом сообщили в «Коммерсантъ».

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Фото: ТАССТАСС

В материале подчеркнули, что А1 уже направило совладельцам «Ростагроэкспорт» предложение о выкупе их долей. После смерти Бориса Александрова в 2020 года владельцы активов находятся в корпоративном споре. Каждому из адресатов А1 предложил равные денежные суммы.

«В перспективе «Ростагроэкспорт» может быть перепродан стратегическому игроку», — говорит партнер А1 Кирилл Бабаев.

По словам экономиста Дмитрия Адамидова, которые приводит ФБА «Экономика сегодня», выкуп «Ростагроэкспорта» является правильным коммерческим решением для инвестиционной компании.

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«Ростагроэкспорт» основали в 1995 году Борис Александров, Юрий Изачик и Леонид Микиртумов. Сегодня компания объединяет три завода в Подмосковье, Саратове и Калининграде, на которых ежедневно перерабатывает 800 тонн молока и выпускает более 250 наименований продукции. Самым известным брендом группы является «Б.Ю. Александров».

По данным «Коммерсантъ», на сегодняшний день весь бизнес «Ростагроэкспорта» оценивается в 50 миллионов долларов.

Компании,Кирилл Бабаев,Борис Александров,ФБА "Экономика сегодня",
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