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Российское вино можно будет купить на «Почте России»

Елена Прошина
21 минуту назад

В России эксперимент по торговле спиртными напитками через «Почту России» будет проходить с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года, сообщает журнал «Компания» со ссылкой на министерство финансов РФ.

Российское вино можно будет купить на «Почте России»
Фото: ТАССТАСС

В отделениях "Почты России" начнут продавать в розницу вино и шампанское, произведенное из винограда, выращенного на территории РФ. Для этого будет использоваться сайт АО «Почта России».

Как напоминает Минфин, сегодня в стране продажа алкогольной продукции дистанционным способом запрещена согласно федеральному закону 171. На «Почту России» возложат функции владельца агрегатора информации о товарах, через нее же будет проходить реализация.

Отмечается, что маркетплейсы в эксперименте участвовать не будут. При этом право на торговлю алкоголем получит ряд ритейлеров, которые смогут продавать алкогольные напитки на основе договоров с «Почтой России».

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, что продажа алкоголя через интернет разрешена практически во всех странах Европы, и в случае ее официального разрешения она займет только несколько процентов от рынка.

Компании,Экономика,Вадим Дробиз,Почта России,Минфин,
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