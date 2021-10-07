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В Британии обвинили Россию в «издевательстве» над Европой

Ura.Ru
1 час назад

Экс-глава Консервативной партии Иан Дункан Смит заявил, что после запуска «Северного потока — 2» Россия сможет «запугивать всех, начиная с Украины». По его словам, ситуация с поставкой газа РФ в Европу напоминает «издевательство» над Евросоюзом.

Россию обвинили в «издевательстве» над Европой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия играет в игры с европейцами. Москва намерена открыть „Северный поток — 2“. Запуск российского трубопровода позволит Москве запугивать всех, начиная с Украины, так как она сможет перекрыть газ Восточной Европе, не перекрывая его остальным европейцам», — заявил политик Daily Mail.

По словам консерватора, ЕС и Великобритания должны иметь газовый резерв, чтобы оставаться независимыми от России.

«Королевству следует перейти на сланцевый газ, чтобы полностью избавиться от какой-либо зависимости», — подытожил он.

В Германии пригрозили оператору «Северного потока — 2» разбирательством

Ранее «Газпром» сообщил о завершении строительства «Северного потока — 2». Против проекта выступают некоторые страны, в частности, Украина и США. Там считают, что «Северный поток-2» будет угрожать энергетической безопасности Европы, сообщает «Национальная служба новостей».

Компании,Консервативная партия,Газпром,ЕС,
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