Россию обвинили в «издевательстве» над Европой

Экс-глава Консервативной партии Иан Дункан Смит заявил, что после запуска «Северного потока — 2» Россия сможет «запугивать всех, начиная с Украины». По его словам, ситуация с поставкой газа РФ в Европу напоминает «издевательство» над Евросоюзом.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Россия играет в игры с европейцами. Москва намерена открыть „Северный поток — 2“. Запуск российского трубопровода позволит Москве запугивать всех, начиная с Украины, так как она сможет перекрыть газ Восточной Европе, не перекрывая его остальным европейцам», — заявил политик Daily Mail.

По словам консерватора, ЕС и Великобритания должны иметь газовый резерв, чтобы оставаться независимыми от России.

«Королевству следует перейти на сланцевый газ, чтобы полностью избавиться от какой-либо зависимости», — подытожил он.