В «Газпроме» спрогнозировали рекордные поставки газа в ЕС

«То, что "Газпром", скорее всего, в этом году побьет предыдущие рекорды, такое может случиться. Тот прирост, который мы имеем сейчас, особенно последние месяцы, порядка 15-18%, говорит о том, что есть реальная возможность превысить те объемы поставок, которые были достигнуты в 2019-2020 годах», - сказал он на газовом форуме в Санкт-Петербурге.