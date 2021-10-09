Вучич заявил, что газовый кризис в ЕС вызван отсутствием долгосрочных договоров с Россией

По его словам, к подорожанию сырья привело введение новых углеродных пошлин, нехватка газа, так как «китайцы весь сжиженный газ перенаправили на себя», а также тот факт, что многие страны давали своей промышленности газ на выходе из пандемии по самым низким ценам, чтобы подстегнуть рост экономики.

«Они брали газ, но не заключали долгосрочных контрактов с русскими, потому что у кого еще можно взять газ, больше ни у кого газа нет, а все пустые разговоры на эту тему я слышу уже 10 лет и, к счастью, никогда к ним не прислушивался. Они не заключили долгосрочные соглашения с русскими и остались без газа, и цена на газ подпрыгнула с $400 на $1 800», — заявил Вучич, отметив, что это «ненормальные цены».