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«Яндекс.Еда» ввел сервисный сбор

Lenta.ruиещё 2
50 минут назад

Сервис «Яндекс.Еда» ввел сервисный сбор для своих пользователей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Яндекс.Еда» ввел сервисный сбор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сервисный сбор позволяет поддерживать качество услуги в условиях быстрого роста заказов и кратного увеличения нагрузки на инфраструктуру и все службы сервиса, а также инвестировать в развитие продукта для партнеров, не допуская ухудшения условий нашего сотрудничества. Размер сбора определяется алгоритмом с учетом ряда параметров и может отличаться от региона к региону», — сказано в сообщении.

Сообщается, что для жителей столицы сервисный сбор в настоящее время составляет 29 рублей с заказа. В компании отметили, что сервисный сбор является общемировой практикой для сервисов, которые оказывают услуги. Весной данный тип платы для пользователей ввела компания Delivery Club.

Ранее сообщалось, что клиенты сервиса «Яндекс.Еда» смогут заказывать через приложение блюда из меню ресторанов быстрого обслуживания KFC. Это должно увеличить число заказов на доставку на 20-30 процентов.

Компании,ИТАР-ТАСС,
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