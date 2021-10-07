«Яндекс.Еда» ввел сервисный сбор

«Сервисный сбор позволяет поддерживать качество услуги в условиях быстрого роста заказов и кратного увеличения нагрузки на инфраструктуру и все службы сервиса, а также инвестировать в развитие продукта для партнеров, не допуская ухудшения условий нашего сотрудничества. Размер сбора определяется алгоритмом с учетом ряда параметров и может отличаться от региона к региону», — сказано в сообщении.