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Google пригрозили новым многомиллионным штрафом в России

Lenta.ru
28 минут назад

В России пригрозили новым многомиллионным штрафом американской компании Google за отказ удалять запрещенный контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский районный суд Москвы.

Google пригрозили новым многомиллионным штрафом в России
Фото: ReutersReuters

«В суд поступили два протокола, составленных в отношении Google по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ"). По каждому из них компании грозит штраф до 4 миллионов рублей. Заседание суда по этому вопросу назначено на 8 ноября», — говорится в официальном заявлении.

Компании,Google,
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