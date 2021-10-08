Google пригрозили новым многомиллионным штрафом в России

«В суд поступили два протокола, составленных в отношении Google по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ"). По каждому из них компании грозит штраф до 4 миллионов рублей. Заседание суда по этому вопросу назначено на 8 ноября», — говорится в официальном заявлении.