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Wildberries накажет продавцов за отказ участвовать в распродаже. Им поднимут комиссии

Секрет Фирмыиещё 1
4 часа назад

Интернет-магазин Wildberries сообщил о повышении комиссий для продавцов, которые не станут делать скидки по случаю дня рождения компании. Forbes выяснил, что маркетплейс запланировал ежегодную акцию в честь своего 17-летия и предложил продавцам сделать скидки от 5% до 20%. Для тех, кто откажется участвовать в акции, Wildberries временно повысит размер комиссии.

Wildberries накажет продавцов за отказ участвовать в распродаже
Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/3769747/ (ссылка), Pexels Licensehttps://www.pexels.com/ru-ru/photo/3769747/ (ссылка), Pexels License

«Продавцы сами решают, что для них выгоднее: участвовать или отказаться. Как мы видим, большинство выбирает участие, потому что это отличная возможность для реализации большого объёма товаров на фоне высокого ажиотажа», — привело Forbes слова представителя Wildberries.

Он отметил, что, если продавец откажется от участия, его товар всё равно будет доступен для продажи на сайте.

Ретейлер добавил, что распродажи помогают предпринимателям кратно увеличить спрос и продвинуть бренды на рынке. Wildberries пообещала для этого активно рекламировать акцию.

Ранее о том, что Wildberries уменьшит размер комиссии для тех присоединившихся к акции продавцов и повысит для отказавшихся, сообщил The Bell. В письме, которое привело издание, говорится, что, если продавец решит участвовать в акции, комиссия для него снизится на 5% (но общая комиссия будет не менее 3%). Для тех, кто не станет участвовать в распродаже, комиссия возрастёт на 12%, а для товаров со склада — на 8%. В конце сентября «Секрет фирмы» сообщал, что Сотрудники Wildberries припугнули забастовкой восьми тысяч человек. Так работники пунктов самовывоза продолжают борьбу против новых правил оплаты труда.

Компании,Forbes,
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