Wildberries накажет продавцов за отказ участвовать в распродаже

Интернет-магазин Wildberries сообщил о повышении комиссий для продавцов, которые не станут делать скидки по случаю дня рождения компании. Forbes выяснил, что маркетплейс запланировал ежегодную акцию в честь своего 17-летия и предложил продавцам сделать скидки от 5% до 20%. Для тех, кто откажется участвовать в акции, Wildberries временно повысит размер комиссии.

«Продавцы сами решают, что для них выгоднее: участвовать или отказаться. Как мы видим, большинство выбирает участие, потому что это отличная возможность для реализации большого объёма товаров на фоне высокого ажиотажа», — привело Forbes слова представителя Wildberries.

Ранее о том, что Wildberries уменьшит размер комиссии для тех присоединившихся к акции продавцов и повысит для отказавшихся, сообщил The Bell. В письме, которое привело издание, говорится, что, если продавец решит участвовать в акции, комиссия для него снизится на 5% (но общая комиссия будет не менее 3%). Для тех, кто не станет участвовать в распродаже, комиссия возрастёт на 12%, а для товаров со склада — на 8%. В конце сентября «Секрет фирмы» сообщал, что Сотрудники Wildberries припугнули забастовкой восьми тысяч человек. Так работники пунктов самовывоза продолжают борьбу против новых правил оплаты труда.