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В ЕС обвинили «Газпром» в шантаже ради запуска «Северного потока - 2»

Ювелина Бернст
1 час назад

В Евросоюзе считают, что «Газпром» искусственно создает дефицит газа ради скорейшего запуска «Северного потока-2». Об этом сообщает RFERL.

В ЕС обвинили «Газпром» в шантаже ради запуска «Северного потока - 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое мнение стали высказывать в Европе после резкого сокращения поставок газа в страны ЕС, что привело к рекордному росту цен на топливо, отмечает издание. «Газпром» рассчитывает на то, что текущая нехватка газа на европейском рынке вынудит ЕС ускорить процесс сертификации российского газопровода, считают аналитики.

Эксперты отмечают, что сильная зависимость ЕС от российского газа позволяет Кремлю оказывать давление и даже шантажировать страны Европы в данном вопросе.

Европейская комиссия уже приступила к рассмотрению жалоб на то, что «Газпром» использует свое положение в качестве крупного поставщика для повышения цен на газ, сообщил глава ЕС по энергетической политике.

Специалисты сходятся во мнении, что запуск «Северного потока — 2» сдержать не удастся. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложен из России в Германию через Балтийское море. Он достроен и ожидает сертификации.

Компании,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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