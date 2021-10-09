В ЕС обвинили «Газпром» в шантаже ради запуска «Северного потока - 2»

В Евросоюзе считают, что «Газпром» искусственно создает дефицит газа ради скорейшего запуска «Северного потока-2». Об этом сообщает RFERL.

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Такое мнение стали высказывать в Европе после резкого сокращения поставок газа в страны ЕС, что привело к рекордному росту цен на топливо, отмечает издание. «Газпром» рассчитывает на то, что текущая нехватка газа на европейском рынке вынудит ЕС ускорить процесс сертификации российского газопровода, считают аналитики.

Эксперты отмечают, что сильная зависимость ЕС от российского газа позволяет Кремлю оказывать давление и даже шантажировать страны Европы в данном вопросе.

Европейская комиссия уже приступила к рассмотрению жалоб на то, что «Газпром» использует свое положение в качестве крупного поставщика для повышения цен на газ, сообщил глава ЕС по энергетической политике.