В Европе заговорили о строительстве «Северного потока — 4»

Читатели немецкой газеты Die Zeit поспорили с автором статьи о газовом кризисе в Европе, который утверждал, что одной из причин дефицита топлива якобы стала энергетическая политика Москвы, передаёт РИА Новости. Некоторые пользователи Сети выразили мнение, что необходимо построить «Северный поток — 3» и «Северный поток — 4», чтобы решить проблему.

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Россия тщательно выполняет все свои договорные обязательства. Но она может поставлять больше газа помимо существующих договорённостей, в отличие от наших друзей по ту сторону Атлантики. Факт в том, что в газовом бизнесе ЕС, за исключением ФРГ, в последние месяцы сделал все, чтобы насолить РФ, — отметил один из читателей.

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Некоторые пользователи Сети выразили мнение, что сами европейские власти не знают, как выйти из сложившегося кризиса.

Может быть, нам нужен ещё «Северный поток — 3 и 4»? — пошутил читатель.

Ранее обозреватель британского таблоида Daily Express заявил, что Россия направила Европе «ужасающее послание». Речь идёт о словах председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, пригрозившего ЕС «замерзанием», если трубопровод «Северный поток — 2» не будет запущен в этом году. Издание считает, что Кремль специально приостановил поставки газа в Европу, чтобы добиться этого.

Между тем исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Россия может спасти Европу от газового кризиса. Он пояснил, что если по распоряжению президента РФ Владимира Путина будет увеличен объём поставок топлива, это позволит смягчить надвигающуюся угрозу. Он призвал Москву помочь европейским странам и доказать, что она является «надёжным поставщиком».