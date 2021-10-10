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«Северный поток – 2» предложили отдать партнерам Газпрома в Европе

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад

Для соответствия газовой директиве Евросоюза владельцами «Северного потока – 2» могут стать европейские партнеры трубопровода, заявил аналитик Даниэль Чижевский.

Nord Stream 2 предложили отдать партнерам Газпрома в ЕС
Фото: ReutersReuters

«В конечном итоге, владельцем [газопровода] «Северный поток – 2» может стать конгломерат евросоюзных компаний, которые и так принимают участие в проекте, и тогда все будет в соответствии с газовой директивой», – приводит мнение Чижевского РИА «Новости».

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Как считает аналитик, финансирование проекта компаниями Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall может дать «некоторое поле для маневра». При этом он назвал такой сценарий «крайним вариантом».

«Газпром еще рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласиться вывести «Северный поток – 2» из-под юрисдикции евросоюзного законодательства», – заключил аналитик в беседе с «Польским радио».

Чижевский также напомнил, что противникам российского проекта уже вряд ли удастся помешать открытию трубопровода.

Напомним, в четверг немецкий политолог Александр Рар призвал Евросоюз не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России. Днем ранее Федеральное сетевое агентство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода законодательству ЕС, включая вопрос «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии». В компании Nord Stream 2 отметили, что «Северный поток – 2» уже получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с национальными законодательствами и нормами международного права.

Во вторник компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС). Тем временем в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными. Ранее в Германии заявляли, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать сертификация, газовая директива ЕС и партия «Зеленые».

Компании,Александр Рар,Shell,Газпром,ЕС,РИА Новости,
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