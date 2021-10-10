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В работе «Вконтакте» произошел сбой

Майк Габриелян
35 минут назад

Сбой в работе соцсети «Вконтакте» произошел в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу соцсетей в интернете.

В работе «Вконтакте» произошел сбой
Фото: ТАССТАСС

«По отчетам пользователей у ВКонтакте проблемы», - сказано на сайте.

Сервис опубликовал диаграмму с сообщениями о проблемах, отправленными за последние 24 часа. На ней видно, что количество сообщений значительно превышает типичный объем для этого времени суток. На полдень по Москве было зафиксировано 524 сообщения о сбоях в работе «Вконтакте»

Большинство пользователей (45%) жаловались на сбои в работе сайта соцсети. Еще 35% заявили о сбоях в работе приложения, а 20% указали на проблемы с подключением сервера.

Наиболее часто неполадки возникали в Москве и Петербурге.

В компании «Вконтакте» заявили, что работают над устранением проблемы, передает ТАСС.

«У некоторых пользователей могут медленнее загружаться сообщения - это кратковременный эффект, который мы сейчас исправляем», - заявили в пресс-службе социальной сети.

Компании,ИТАР-ТАСС,
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