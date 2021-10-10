В работе «Вконтакте» произошел сбой

Сбой в работе соцсети «Вконтакте» произошел в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу соцсетей в интернете.

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«По отчетам пользователей у ВКонтакте проблемы», - сказано на сайте.

Сервис опубликовал диаграмму с сообщениями о проблемах, отправленными за последние 24 часа. На ней видно, что количество сообщений значительно превышает типичный объем для этого времени суток. На полдень по Москве было зафиксировано 524 сообщения о сбоях в работе «Вконтакте»

Большинство пользователей (45%) жаловались на сбои в работе сайта соцсети. Еще 35% заявили о сбоях в работе приложения, а 20% указали на проблемы с подключением сервера.

Наиболее часто неполадки возникали в Москве и Петербурге.

В компании «Вконтакте» заявили, что работают над устранением проблемы, передает ТАСС.