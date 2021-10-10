«Билайн» проведет ребрендинг впервые с 2005 года

«ВымпелКом» впервые с 2005 года внесет изменения в визуальное сопровождение и позиционирование бренда «Билайн». Об этом пишет РБК со ссылкой на собеседников на телекоммуникационном и рекламном рынках.

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По словам одного из них, новый логотип будет представлен 14 октября.

В компании рассказали, что название бренда теперь пишется с маленькой буквы и приведена часть желто-черного логотипа в виде сферы.

Также оператор намерен запустить новые тарифы и сделать изменения в каналах продаж, говорится в сообщении.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин напомнил, что в 2020 году компанию возглавил Александр Торбахов, а также сменился ряд топ-менеджеров. Поэтому, по его мнению, необходимость обновления бренда «назрела давно».

В последний раз «Билайн» менял бренд в 2005 году, сделав логотип из черно-желтых полос. До этого логотип компании писался белыми буквами на синем фоне с пчелой между слогами «би» и «лайн».