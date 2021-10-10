Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
Пробки 3 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

«Билайн» проведет ребрендинг впервые с 2005 года

Ювелина Бернст
57 минут назад

«ВымпелКом» впервые с 2005 года внесет изменения в визуальное сопровождение и позиционирование бренда «Билайн». Об этом пишет РБК со ссылкой на собеседников на телекоммуникационном и рекламном рынках.

«Билайн» проведет ребрендинг впервые с 2005 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам одного из них, новый логотип будет представлен 14 октября.

В компании рассказали, что название бренда теперь пишется с маленькой буквы и приведена часть желто-черного логотипа в виде сферы.

Также оператор намерен запустить новые тарифы и сделать изменения в каналах продаж, говорится в сообщении.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин напомнил, что в 2020 году компанию возглавил Александр Торбахов, а также сменился ряд топ-менеджеров. Поэтому, по его мнению, необходимость обновления бренда «назрела давно».

В последний раз «Билайн» менял бренд в 2005 году, сделав логотип из черно-желтых полос. До этого логотип компании писался белыми буквами на синем фоне с пчелой между слогами «би» и «лайн».

«Билайн» сохраняет третье место по числу абонентов в России. На втором месте - Tele2, на первом – МТС.

Компании,Александр Торбахов,Эльдар Муртазин,Вымпелком,Tele2,МТС,РБК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители