Visa смирилась с комиссией Wildberries

Visa смирилась с политикой российского маркетплейса Wildberries, который ранее ввёл комиссию за оплату через иностранные платёжные системы. Компания сообщила, что «больше не фиксирует нарушений» со стороны отечественного ретейлера. Ранее Wildberries ввела комиссию в 2% за оплату через Visa и Mastercard, а международные платёжные системы посчитали это нарушением.

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«Наша позиция заключается в том, что практика дополнительных комиссий при выборе электронных платежных инструментов препятствует распространению безналичных расчетов и нарушает интересы держателей карт Visa», — сказали РБК в компании.

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В Wildberries отметили, что не вводили комиссию, а просто предоставили скидку клиентам, которые оплачивали заказы через отечественные «Мир», SberPay и Систему быстрых платежей (СБП).

История спора

В августе онлайн-ретейлер начал показывать клиентам, сколько им нужно доплатить при оплате через Visa или Mastercard. В Wildberries предложили экономить на комиссиях, рассчитываясь с помощью российских платёжных систем — «Мир», СБП или SberPay.

Visa направила письма в банки-эквайеры, работающие с Wildberries. Компания попросила разобраться с ситуацией, заподозрив завышение комиссий. Платёжная система предупредила, что за наценку сверх комиссии банкам грозят штрафы до $25 000. Wildberries тогда заявила, что платёжная система пытается запугать банки.

За август и сентябрь Wildberries несколько раз менял описание цен. Сейчас на сайте две стоимости: при оплате картами Visa и Mastercard она выше, при расчёте через «Мир», СБП и SberPay — ниже. Слова «комиссия» на сайте маркетплейса больше нет, теперь Wildberries указывает «скидку –2%» при оплате российскими инструментами.

Wildberries рассказал, что доля российских платежных систем выросла с 24% в начале августа до 54% в начале октября. «Мир» стал самой популярной платежной системой — ее оборот вырос более чем в два раза. По SberPay оборот увеличился в 25 раз, по Системе быстрых платежей — в 20 раз.