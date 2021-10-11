На AliExpress выросла доля российских продавцов

«Сейчас количество продавцов на платформе приближается к отметке 50 тысяч на Ebay, и если с чем-то сравнить, то мы закрывали предыдущий год примерно на отметке 30 тысяч. Порядка 20 тысяч новых бизнесов пришло на экспорт, и мы видим достаточно серьезный рост и спрос не только со стороны экспортеров, но и со стороны регионов и центров поддержки экспорта, и появляются различные интеграторы и так далее, то есть явно этот рынок набирает обороты, и, естественно, все хотят присоединиться сейчас и выйти на новые источники прибыли. Из крупных категорий очень активно растут товары для дома и сада, там рост практически в 16 раз год к году, спортивная атрибутика очень хорошо растет, это не столько даже сами спортивные товары, а сколько товары с эмблемами разных клубов или игроков, там рост практически в 5 раз, растет очень хорошо женская одежда, ну и аксессуары сюда относятся, так называемый «женский фешн», рост в 3 раза, и категория, которая из России выросла в 1,5 раза, это были запчасти, про которые отдельно хочется сказать, что это категория все еще с недоиспользованным потенциалом из России. Часто говорю, что я вижу на примере других игроков из Прибалтики, из Израиля, из Европы, категория растет очень-очень активно. Когда ты торгуешь на экспорт, ты конкурируешь не с локальными продавцами, ты конкурируешь с 20 миллионами продавцов среди 1,5 миллиардов товарных листингов, которые сейчас есть на eBay, поэтому, естественно, нужно по максимуму использовать инструменты площадки для того, чтобы продвигаться вперед».