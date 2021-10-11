На AliExpress выросла доля российских продавцов

На отечественных продавцов «AliExpress Россия» пришлась треть оборота. По итогам первого финансового полугодия суммарный объем оборота маркетплейса составил более 133 миллиардов рублей, говорится в отчете компании. Это на 36% больше, чем в прошлом году. Общее количество активных покупателей приблизилось к отметке 28 миллионов человек.
При этом выросла не только аудитория российских покупателей, но и количество локальных отечественных продавцов. В 2021 году их продажи увеличились на 126%. Большая часть из проданных товаров пришлась на внутренний рынок. Доля экспорта в Европу, который компания запустила в июне, пока невелика, комментирует представитель пресс-службы «AliExpress Россия» Юлия Зотова:
«Показатели связаны с локализацией площадки, которая сейчас проходит активными темпами. На площадке появилось локальное российское приложение, где есть уже программа лояльности и более понятный и доступный интерфейс для российского пользователя. Не так давно мы открыли собственный склад в подмосковном городе Чехове, и планируем дальнейшую локализацию. Также мы открыли вторую категорию для экспорта, когда российские продавцы могут продавать товары для зарубежного покупателя. Первой категорией были детская одежда и игрушки, второй категорией стали продовольственные товары с длительным сроком хранения, категория новая, но очень активно растет».
Сейчас продавцы ждут большую распродажу во Всемирный день шопинга 11 ноября. Кроме того, на четвертый квартал приходится пик ретейла. Продолжает владелица магазина «Атофф» Юлия Атоян, продающая на «Алиэкспресс» повседневную и домашнюю одежду:
Юлия Атоян владелица магазина «Атофф» «Наш магазин на AliExpress работает около полутора лет, соответственно, пока еще толком не с чем сравнивать, пока только-только видим повторяющиеся периоды прошлого года. Но мы видим рост и по заказу, и просто по просмотрам магазина, рост по траффику. То есть цифры ползут вверх и от предстоящей распродажи «11.11» мы в этом году ожидаем больших результатов. Я не думаю, что имеет место рост именно нашей категории товаров, скорее растет площадка, увеличивается количество покупателей, которые теперь уже знают, что на AliExpress присутствуют не только китайские, но и российские продавцы. Потому что если раньше значительную долю покупателей останавливало от покупок на AliExpress долгое ожидание посылки или, например, невозможность замены товара, невозможность возврата товара, сейчас на AliExpress приходит огромное количество российских продавцов, потому что товар они получают быстро, и, соответственно, их права защищены российским законодательством».
Что касается экспортного направления, то оно развивается и у конкурентов. Маркетплейс Ebay зафиксировал у себя 20 тысяч новых бизнесов, рассказывает гендиректор Ebay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов:
«Сейчас количество продавцов на платформе приближается к отметке 50 тысяч на Ebay, и если с чем-то сравнить, то мы закрывали предыдущий год примерно на отметке 30 тысяч. Порядка 20 тысяч новых бизнесов пришло на экспорт, и мы видим достаточно серьезный рост и спрос не только со стороны экспортеров, но и со стороны регионов и центров поддержки экспорта, и появляются различные интеграторы и так далее, то есть явно этот рынок набирает обороты, и, естественно, все хотят присоединиться сейчас и выйти на новые источники прибыли. Из крупных категорий очень активно растут товары для дома и сада, там рост практически в 16 раз год к году, спортивная атрибутика очень хорошо растет, это не столько даже сами спортивные товары, а сколько товары с эмблемами разных клубов или игроков, там рост практически в 5 раз, растет очень хорошо женская одежда, ну и аксессуары сюда относятся, так называемый «женский фешн», рост в 3 раза, и категория, которая из России выросла в 1,5 раза, это были запчасти, про которые отдельно хочется сказать, что это категория все еще с недоиспользованным потенциалом из России. Часто говорю, что я вижу на примере других игроков из Прибалтики, из Израиля, из Европы, категория растет очень-очень активно. Когда ты торгуешь на экспорт, ты конкурируешь не с локальными продавцами, ты конкурируешь с 20 миллионами продавцов среди 1,5 миллиардов товарных листингов, которые сейчас есть на eBay, поэтому, естественно, нужно по максимуму использовать инструменты площадки для того, чтобы продвигаться вперед».
В начале октября глава Минпромторга Денис Мантуров спрогнозировал, что объем интернет-продаж в России по итогам текущего года может превысить 4 триллиона рублей. По его словам, решающую роль в стремительном развитии электронной торговли сыграла пандемия и почти полное отсутствие регулирования этой сферы. Свой прогноз на конец года представила и Ассоциация компаний интернет-торговли. Она оценивает рост скромнее — менее 3,5 триллионов рублей. Объем онлайн-торговли в январе-июне 2021 года, по данным организации, превысил 1,5 триллиона рублей.