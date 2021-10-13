Молдавия пожаловалась на "Газпром" и обратилась к Евросоюзу

Кишинев пожаловался на Газпром и попросил экстренной помощи у Евросоюза по газовому вопросу. Молдавия уверена, что в Румынии найдется лишний газ и по более низким ценам – Кишинев хочет снова 200 долларов за тысячу кубометров. Казалось бы, абсолютно неуместное при нынешних ценах на газ требование. Однако у Кишинева тоже есть сильные козыри на переговорах с Газпромом.

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Молдавия попросила страны ЕС об экстренных поставках газа после того, как поставки в республику сократил российский Газпром, передает Financial Times. Молдавские власти рассчитывают заключить соглашение с соседней Румынией о поставках газа оттуда, переговоры якобы уже ведутся, сообщили изданию два источника, принимавшие участие в переговорах.

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Однако на самом деле это не Газпром сократил поставки газа в Молдавию, это сам Кишинев стал закупать меньше топлива, потому что оно ему не по карману, уверен Игорь Юшков. Республика вынуждена покупать газ по рыночной стоимости 790 долларов за тысячу кубометров против 200 долларов, которые она платила ранее, возмущался недавно вице-премьер Андрей Спыну.

Что же произошло в Молдавии и найдет ли она спасение в Европе?

В 2011 году закончился последний пятилетний контракт на поставки газа Газпромом в Молдавию, с тех пор Кишинев каждый год его продлевает. Текущий контракт с «Молдавгазом» истек 30 сентября. Но договориться о новом долгосрочном соглашении стороны не смогли. Поэтому был заключен временный договор сроком на один месяц – октябрь.

Преимущество долгосрочного контракта для Молдавии заключалось в его уникальной формуле ценообразования. Вряд ли такая формула есть еще у кого-то.

«В зимний период стоимость газа рассчитывалась с привязкой к стоимости дизеля и мазута, это так называемая нефтяная привязка, а летом цена была привязана к спотовому рынку. То есть в период высоких цен на споте в отопительный сезон цена на газ переходила к нефтяной привязке. Это позволяло Молдавии получать более низкую стоимость газа, чем на европейском рынке, что было крайне выгодно для страны», – объясняет эксперт ФНЭБ.

Однако во временном контракте на октябрь подразумевается привязка газовой цены к спотовому рынку Европы. Поэтому сейчас стоимость газа для Молдавии так выросла.

«Это не Газпром взял и придумал цену. Стоимость газа выше 700 долларов за тысячу кубов – это сейчас стандартная спотовая цена для всего европейского рынка. Другое дело, что небогатая Молдавия не может себе позволить покупать большие объемы газа по таким рыночным ценам, поэтому она вынуждена сокращать отбор газа по украинскому маршруту из России», – говорит собеседник.

Проблема в том, что попытки Молдавии найти более дешевый газ в ЕС, в частности в Румынии, тщетны.

Технически между республикой и Румынией есть газопровод-коннектор. Но ведь Румыния сама является покупателем импортного газа, и ее снабжает топливом также Газпром.

«В теории Молдавия может купить газ у Румынии, но это будет тот же газпромовский газ, только обойдется он молдаванам дороже, потому что появится посредник, которому надо будет еще заплатить», – говорит Игорь Юшков.

Поэтому это обращение к ЕС об экстренном спасении Молдавии от дорогого газа – не более чем попытка Кишинева надавить на Газпром в рамках текущих переговоров, уверен эксперт.

«Есть понимание, что переговоры о поставках газа идут очень жестко. Именно поэтому не удалось договориться к 30 сентября и пришлось заключить временный контракт на месяц», – говорит эксперт.

В чем же заключается сложность? Кишинев, понятно, не хочет покупать газ по рыночным ценам и хочет вернуть старое ценообразование и цены в районе 200–300 долларов за тысячу кубометров. Однако Газпром может пойти на такое щедрое предложение себе в убыток (ведь можно продать те же миллиарды кубометров в разы дороже) только в обмен на свои условия.

Что же хочет Газпром в обмен на сохранение старой формулы ценообразования?

«Во-первых, решить оставшийся вопрос с долгами за поставки газа в Приднестровье. Бурная дискуссия не привела к решению. Новые власти Молдавии заявляли, что не будут платить, Газпром этим недоволен», – полагает нефтегазовый эксперт.

Однако основное условие, которое Газпром выбивает от Молдавии за столь низкую цену газа, может заключаться в другом.

«Возможно, Газпром, по крайней мере неофициально, хотел бы перенести точки сдачи-приемки газа для Молдавии, чтобы она получала газ не через Украину, а по «Турецкому потоку», – не исключает Игорь Юшков.

Недавно Газпром заключил новый долгосрочный контракт с Венгрией, где перенес точку сдачи-приемки газа с украинского маршрута на «Турецкий поток», чем очень расстроил Украину. Если удастся провернуть то же самое и с Молдавией, Киеву стоит переживать еще больше. Дело в том, что у Украины была надежда, что после 2024 года, когда закончится транзитный контракт с Газпромом, Россия сохранит прокачку хотя бы 10–15 млрд кубометров газа как раз для Румынии и Болгарии. Но если Молдавия станет получать газ по «Турецкому потоку», это будет невозможно.

«Думаю, что Газпром уже не надеется, что Украина даст конкурентные условия на транзит газа после 2024 года», – говорит Юшков.

По мнению эксперта, Газпром может подписать с Молдавией контракт, где будут продлены старые условия ценообразования и доставка через Украину. Но только до 2024 года. А после этого срока подпишут новый контракт (или будут действовать новые условия), где будет зафиксирован маршрут доставки газа по «Турецкому потоку».

Газпром хотел бы поставлять газ в Молдавию через «Турецкий поток», но здесь есть сложности с Приднестровьем, а точнее с гарантиями доставки газа в этот регион.

«Когда российский газ идет через Украину, он автоматически попадает сначала в Приднестровье, и только потом – в Молдавию. Официальный Кишинев технически не может перекрыть газ в Приднестровье», – поясняет Юшков.

Но когда голубое топливо будет идти по «Турецкому потоку» с юга, газ будет попадать сначала в Молдавию, которая может сделать так, чтобы он не доходил до Приднестровья.

«Это сложный вопрос, в том числе с точки зрения юридических договоренностей и гарантий Молдавии по поставкам газа в Приднестровье», – отмечает эксперт.

Сложность еще и в том, что к власти в Молдавии пришли люди, которые хотят интеграции с Евросоюзом.