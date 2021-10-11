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В Польше заговорили о последнем шансе заблокировать "СП-2"

Елена Прошина
1 час назад

Еврокомиссия должна немедленно отдать приказ о прекращении эксплуатации «Северного потока — 2» и пригрозить финансовыми санкциями, если выяснится, что «Газпром» запускает трубопровод без необходимой сертификации. Такое заявление сделал экс-глава польского правительства, европарламентарий Ежи Бузек в интервью Biznes Alert.

В Польше заговорили о последнем шансе заблокировать "СП-2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, «Газпром» снова использует энергоресурсы в качестве политического оружия, как делал это во время газовых кризисов в 2006 и 2009 годах.

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«Тогда мы наблюдали резкий дефицит газа в Центральной и Восточной Европе. В ответ Европейский союз ввел правила, защищающие нас от последствий таких злоупотреблений. В частности, был создан Регламент о мерах по обеспечению безопасности поставок газа. Сейчас "Газпром" снова ужесточает поставки газа через Белоруссию и Украину. Более того, большинство его складов в Европе — Австрии, Германии и Нидерландах — пусты. Цены растут, всех беспокоит развитие событий в отопительный сезон. Это типичная акция "Газпрома"», — приводятся в материале слова Бузека.

В качестве основных инструментов защиты ЕС от российской компании парламентарий видит Регламент о мерах по обеспечению безопасности поставок газа, концепцию коридоров аварийного снабжения и новую директиву по газу.

«Она распространяет нормы третьего энергетического пакета на все поставляющие сырье в Европу газопроводы. В частности, право собственности, с которым у "Газпрома" большие проблемы, и доступ к сторонней инфраструктуре. Последний пункт означает, что российская компания может использовать только часть мощностей "СП2". Это значительно снизит его прибыльность и сделает прозрачными тарифы. Сегодня газ, закупаемый Польшей у "Газпрома", дороже приобретаемого Германией — компания делает, что хочет, произвольно устанавливая цены. Этому нужно положить конец», — пояснил Бузек.

Кроме того, по мнению парламентария, Россия не прекращает попыток обойти директиву.

«Европейская комиссия обязана защищать общий энергетический рынок и солидарность ЕС, которые постоянно подвергаются нападкам со стороны "Газпрома". Американцы, норвежцы и катарцы придерживаются данных стандартов — самая большая проблема с русскими. Поэтому если сегодня выяснится, что "Газпром" запускает "СП2" без необходимой сертификации, еврокомиссия должна немедленно отдать приказ о прекращении эксплуатации трубопровода и пригрозить финансовыми санкциями — в ее распоряжении есть такие правовые инструменты», — считает Бузек.

Компании,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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