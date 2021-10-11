В Польше заговорили о последнем шансе заблокировать "СП-2"

«Тогда мы наблюдали резкий дефицит газа в Центральной и Восточной Европе. В ответ Европейский союз ввел правила, защищающие нас от последствий таких злоупотреблений. В частности, был создан Регламент о мерах по обеспечению безопасности поставок газа. Сейчас "Газпром" снова ужесточает поставки газа через Белоруссию и Украину. Более того, большинство его складов в Европе — Австрии, Германии и Нидерландах — пусты. Цены растут, всех беспокоит развитие событий в отопительный сезон. Это типичная акция "Газпрома"», — приводятся в материале слова Бузека.