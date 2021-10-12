Mail.ru Group сменит название на VK

Интернет-холдинг Mail.ru cообщил о ребрендинге. Экосистема будет называться VK, сообщил CEO холдинга Борис Добродеев.
«VK — это единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах», – цитирует «Интерфакс» слова Добродеева.
Он отметил, что почти четверть века компания объединяет технологии для людей и людей вокруг технологий.
Название «ВКонтакте» останется в качестве продуктового бренда социальной сети. При этом некоторые продукты будут переименованы, с остальными бренд будет связан через логотип и коммуникации. Таким образом, все проекты будут связаны едиными сервисами — VK ID, VK Pay, VK Combo и другими.
Новые продукты будут сразу создаваться под брендом VK.
Наиболее узнаваемые бренды — «Одноклассники», «ВКонтакте», почта Mail.ru, My.Games.сохранят свой бренд.