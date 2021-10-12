В России открылась новая сеть дешевых магазинов

В Москве появилась еще одна сеть магазинов с низкими ценами. Работающая на рынке с 1999 года сеть универсамов «Авоська» зарегистрировала домен для своего проекта дискаунтеров «Продскладъ». Об этом пишет «Коммерсант».

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Первый магазин открыли в мае в Москве на Мичуринском проспекте, еще два — в сентябре в Подмосковье: в Балашихе и Щелковском районе.

На фоне падения доходов населения такой формат становится все более востребованным у бизнеса, отметил гендиректор Infoline Иван Федяков.

Проект дискаунтера для «Авоськи» пока напоминает тестирование нового формата, отмечает партнер One Story Ольга Сумишевская.

«При этом сеть позиционирует новые магазины как точки с «разнообразным ассортиментом», что не совсем соответствует дискаунтеру. Для такого формата, наоборот, характерен ограниченный ассортимент, что, по словам эксперта, с одной стороны, позволяет поддерживать более низкие операционные затраты, с другой — закупать меньший ассортимент большими партиями по более выгодным условиям», — отметила Сумишевская.

Она предположила, что «Авоська» закупает один и тот же ассортимент для обоих форматов, но для «Продсклада» делает меньшую наценку.

Бум дискаунтеров в России наблюдался в 2019–2020 годах, когда в сегменте появились крупные ритейлеры, в частности, X5 Group, развивающий сеть «Чижик», и «Магнит» с брендом «Моя цена».

В 2021 году формат продолжил развиваться благодаря региональной экспансии ритейлеров, считает замдиректора департамента стрит-ритейла Colliers Валерия Гвоздева.

По данным 2ГИС, дискаунтеры и «магазины у дома» являются сегодня единственными растущими форматами в сегменте продаж продуктов питания.

По итогам первого квартала 2021 года впервые сеть дискаунтеров «Светофор» возглавила рейтинг по приросту площадей в FMCG-ритейле, свидетельствуют данные Infoline.