Украинцев расстроила реакция ЕС на контракт «Газпрома» и Венгрии

Читателей украинского издания «Новое время» возмутила реакция верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля на подписание контракта между «Газпромом» и Венгрией. Свои комментарии пользователи оставили под соответствующим постом издания в социальной сети Facebook.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Накануне во время саммита в Киеве представитель Евросоюза заявил, что контракт между «Газпромом» и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует законам Европы. Пользователи отметили, что иного ответа не следовало ждать.

Каждый сам за себя. Будапештский меморандум, «Северный поток — 2», — заявил один из комментаторов.

К сожалению, все вокруг Украины всегда Украину разменивали за собственные шкурные интересы! — возмутился другой.

Всё, что выгодно, конечно, не противоречит, — негодующе высказался третий.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал позицию Борреля.

Боррель вообще-то любви к России не имеет, поэтому, видимо, контракт действительно не противоречит законам ЕС, — отметил один из пользователей.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию по «Турецкому потоку» через газотранспортную систему Болгарии и Сербии. Поставки через территорию Украины были остановлены. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.