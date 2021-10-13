Более 44 тысяч человек получили страховое возмещение в СберБанк Онлайн по вкладам банков с отозванной лицензией

С начала 2021 года уже 44 тысячи 500 человек получили страховое возмещение по вкладам банков с отозванной лицензией в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Такой способ становится всё более популярным, поскольку экономит время: деньги можно получить в несколько кликов, не выходя из дома или находясь в любой точке мира.

Сервис по выплатам Агентства по страхованию вкладов в СберБанк Онлайн был запущен летом прошлого года, что исключило необходимость личного визита в банк для получения средств. Деньги поступают на счёт не позднее 3 рабочих дней, как правило в день проведения операции. Все документы оформляются в электронном виде, а выписки и справки при необходимости можно распечатать.

Онлайн-сервис по возмещению средств вкладчикам банков, у которых отозвана лицензия, был запущен в период пандемии коронавируса: мы понимали, насколько важно реализовать эту услугу в дистанционном формате, минимизировав риск заражения. Независимо от эпидемиологической ситуации, такая опция удобна и для людей, которым сложно прийти в офис — как из-за особенностей здоровья, так и в силу проживания в отдалённых населённых пунктах, где отсутствуют отделения банка. Да и любому человеку сегодня, как правило, гораздо проще и привычнее получать различные услуги в электронном виде, поэтому мы стараемся обеспечить такую возможность везде, где это позволяет законодательство

Пётр Днепровский

Директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка