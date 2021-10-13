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Первую нитку «Северного потока – 2» заполнили газом

Деловая газета "Взгляд"
56 минут назад

Первая нитка «Северного потока – 2» уже практически заполнена, сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в кулуарах Российской энергетической недели – 2021.

Первую нитку «Северного потока – 2» заполнили газом
Фото: ТАССТАСС

«Это немного времени, она уже практически заполнена», – рассказал он ТАСС.

Он также надеется, что процесс сертификации газопровода будет завершен в этом году, и коммерческие поставки по нему начнутся до конца 2021 года. По словам Завального, у «Газпрома» достаточно запасов газа для заполнения «Северного потока – 2».

Ранее стало известно, что оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.

Компании,Павел Завальный,Shell,Газпром,Госдума,Деловая газета "Взгляд",ИТАР-ТАСС,
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