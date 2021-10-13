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В России не нашли рычагов давления Украины на «Газпром»

Lenta.ru
1 час назад

У Украины нет рычагов давления на Россию и, в частности, компанию «Газпром». К такому выводу пришел директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин в разговоре с «Лентой.ру». По его мнению, сколько бы Киев не пытался давить на Россию со стороны Евросоюза в вопросе транзита газа через территорию Украины, он почти не владеет ситуацией, поскольку фактически никто в этом не заинтересован.

Пикин убежден, что единственный способ, которым Украина может получить поставки газа через свою территорию, — это заключить контрактов непосредственно с «Газпромом». «То есть сделать то, что не делается уже лет пять. Сейчас "Газпром", перезаключая контракты напрямую с европейскими странами, в конечном счете лишает Украину реверса. На выходе для того, чтобы Киев получил свои пресловутые десять миллиардов кубометров газа, ему необходимо заключать контракт непосредственно с "Газпромом". И вполне возможно, что уже этой зимой», — пояснил эксперт.

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По его мнению, ни «Газпром», ни Россия, ни европейские страны не рассматривают заключение подобных контрактов в качестве варианта развития событий в ближайшем будущем. Российская газовая компания недвусмысленно дала понять, что после 2024 года она практически наверняка не станет иметь дела с Киевом, отметил Пикин. Об этом свидетельствует строительство газопроводов, идущих в обход Украины. Эксперт по энергетике отметил, что Москва также не заинтересована в прокачке газа через территорию соседней страны, поскольку в части политики у нее слишком много разногласий с Киевом. «"Газпром" не заинтересован в развитии украинского направления. У нас есть "Северные" и "Турецкий потоки". В них вложены денежные средства и их нужно отбивать. Плюс еще риторика Украины явно недружественная добавляет к истории перца. Кто в такой ситуации будет работать с ними?» — резюмировал Пикин.

Эксперт заявил, что Украина на эту ситуацию повлиять никак не может. В качестве иллюстрации к своей точке зрения он привел в пример недавний дипломатический скандал, произошедший между Киевом и Будапештом. «Вспомните Венгрию. Они даже поссорились на дипломатическом уровне, поскольку в Киеве посчитали, что заключение контракта с Россией, в котором не прописан транзит через Украину — это предательство интересов Украины. Чуть ли Будапешт не имел право этого делать. На что даже Евросоюза сказал, мол, нет, никакого нарушения тут нет, транспортируйте как хотите, на то мы и развиваем свободные отношения в энергетике, чтобы не было монополий на транзит», — заключил Пикин.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что транзит газа в Европу через территорию Украины может и вовсе прекратиться. По его мнению, местный газопровод может попросту лопнуть при увеличении транзита.

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