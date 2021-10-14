ЦИАН подал заявку на IPO в США

Онлайн-агрегатор ЦИАН, работающий с объявлениями на рынке недвижимости, намерен провести первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), говорится в документах компании.

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"Это первичное публичное размещение акций Cian PLC... Мы намерены подать заявку на размещение наших американских депозитарных акций (ADS) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером "CIAN", - говорится в документе.

В ходе размещения планируется привлечь 100 миллионов долларов. В поданных документах компания отмечает, что намерена также подать заявку на размещение ADS на Московской бирже.

В сентябре источник сообщил РИА Новости, что ЦИАН сохраняет планы по проведению IPO осенью этого года. В начале сентября СМИ сообщали, что ЦИАН планирует привлечь до 400 миллионов долларов в рамках IPO на бирже Nasdaq.