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ЦИАН подал документы на проведение IPO на бирже Нью-Йорка

РИА Недвижимостьиещё 1
2 часа назад

Онлайн-агрегатор ЦИАН, работающий с объявлениями на рынке недвижимости, намерен провести первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), говорится в документах компании.

ЦИАН подал заявку на IPO в США
Фото: ТАССТАСС

"Это первичное публичное размещение акций Cian PLC... Мы намерены подать заявку на размещение наших американских депозитарных акций (ADS) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером "CIAN", - говорится в документе.

В ходе размещения планируется привлечь 100 миллионов долларов. В поданных документах компания отмечает, что намерена также подать заявку на размещение ADS на Московской бирже.

В сентябре источник сообщил РИА Новости, что ЦИАН сохраняет планы по проведению IPO осенью этого года. В начале сентября СМИ сообщали, что ЦИАН планирует привлечь до 400 миллионов долларов в рамках IPO на бирже Nasdaq.

ЦИАН - крупнейший интернет-сервис для покупателей и арендаторов жилья. Проект был запущен в 2001 году. Это основной актив "ЦИАН Групп".

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