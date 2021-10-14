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"Билайн" обновил логотип и слоган

Российская Газетаиещё 3
2 часа назад

Торговая марка "Билайн" получит новое написание, логотип и слоган. Об этом сообщили в пресс-службе оператора сотовой связи "Вымпелком".

«Билайн» обновил логотип и слоган
Фото: «Вымпелком»«Вымпелком»

Отмечается, что ребрендинг проводится впервые за 16 лет . Новый слоган будет звучать: "На твоей стороне". Само название бренда будет писаться с маленькой буквы - "билайн".

"В последние годы люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова. И это не потому что они не знают, как правильно. А потому что так удобнее и быстрее", - отметили в "Вымпелкоме".

По мнению компании, новое написание позволяет сделать акцент на "человечности, простоте и диджитальности".

Кроме того, в рамках обновления бренда появится новое мобильное приложение.

Компании,
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