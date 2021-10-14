В билайне обновили мобильное приложение и сайт компании

Оператор билайн (компания «Вымпелком») в рамках обновления бренда представил новый сайт и мобильное приложение. В Google Play уже доступна версия для Android. Версия для iOS появится в магазине App Store в ближайшее время.

Все работы по обновлению цифровых площадок были проведены силами in-house команды билайн.

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Обновление приложения стало одним из самых масштабных за всю историю оператора. Поменялось название приложения – теперь оно называется билайн вместо «Мой Билайн». Изменилась навигация главного экрана — здесь по-прежнему отображается информация об остатках по текущему тарифу, а данные о стоимости минут и количестве трафика сверх включенного пакета теперь доступны по нажатию на карточку тарифа.

На главном экране появился раздел «Роуминг», где можно найти информацию о стоимости интернета, минуты разговора и SMS в выбранной стране, а также приобрести роуминг-пакеты по выгодной цене.

В разделе «Для вас» теперь собраны все персональные предложения для клиента, а также скидки от партнеров билайн.

Кроме того, на главном экране появилась точка входа в интернет-магазин билайн, где представлены новинки и самые популярные смартфоны, планшеты и аксессуары. В планах команды - интеграция полноценного интернет-магазина в приложение билайн.

«Мы рассчитываем на то, что возможности нового приложения билайн заменит нашим клиентам поход в офис продаж. Но если такая необходимость все же появится — в поиске на главном экране вы всегда сможете найти информацию о ближайшем офисе билайн», - говорит директор по интернет-решениям билайн Никита Чепрасов.

Среди обновлений на сайте beeline.ru – новая главная страница, поиск по сайту, а также карточки товаров. Изменения затронули как полную, так и мобильную версию сайта. Как отмечают разработчики, мобильная версия стала быстрее, в том числе и за счет отказа от загрузки новых страниц в пользу раскрывающихся pop-up с информацией о товаре в каталоге интернет-магазина.