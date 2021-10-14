Россию призвали к скорейшему запуску «СП-2»

В Германии заявили, что скорейший запуск газопровода «Северный поток — 2» помог бы уменьшить стоимость газа в Европе. Такое мнение выразил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст .

«Скорейший ввод в эксплуатацию „Северного потока — 2“ способствовал бы снижению цен на газ в ЕС », — цитирует telegram-канал RT Клауса Эрнста.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что «Северный поток — 2» подготовят к запуску в ближайшие дни. Дальнейшее развитие событий зависит от Европы, цитирует Новака «Царьград». Президент РФ Владимир Путин считает, что запуск проекта мог бы снизить напряженность на европейском рынке, но административные барьеры к запуску газопровода пока не преодолены, пишет Nation News.