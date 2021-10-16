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Илон Маск разбогател почти на $13 млрд за неделю

Секрет Фирмыиещё 1
2 часа назад

Состояние основателя автопроизводителя Tesla и космической корпорации SpaceX Илона Маска на этой неделе выросло почти на $13 млрд, до $214,8 млрд. По информации журнала Forbes, фондовый рынок США почти полностью восстановился после падения на 4,7% в сентябре, и богатейший человек в мире выиграл от этого больше других. Маск стал самым состоятельным миллиардером по версии Forbes в сентябре.

Илон Маск разбогател почти на $13 млрд за неделю
Фото: Flickr , CC BY 2.0Flickr , CC BY 2.0

Forbes написал , что акции Tesla с 11 по 15 октября подорожали на 7,3%, благодаря чему и разбогател Маск. Цена на эти бумаги впервые с февраля превысила $800. С 19 мая стоимость акций производителя электрокаров увеличилась почти на 50% на фоне новостей о рекордных поставках автомобилей.

Продажи Tesla при этом остаются довольно низкими в сравнении с другими автопроизводителями, отметило издание. К примеру, Ford в 2020 году продал только в США 4,2 млн машин, а Toyota достигла продаж в 9,5 млн. Но даже суммарная стоимость двух этих компаний гораздо ниже капитализации Tesla, равной $844 млрд.

11 октября «Секрет» сообщал, что Маск открыл в Берлине «Гигафабрику» — завод по сборке электрокаров и аккумуляторов для них. Это первый завод Tesla в Европе.

Компании,Илон Маск,Ford,SpaceX,Forbes,
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