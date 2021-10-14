Гендиректор "Магнита" предупредил о массовом голоде

«Если мы не хотим меняться — создаем себе проблемы. Ведь через 10–15 лет мы, обитатели Земли, просто не сможем накормить население. Отчасти потому, что у нас чрезмерное потребление продовольствия, отчасти потому, что ничего не делаем с отходами. Треть продовольствия в мире выбрасывается, нам нужно проснуться, понять ответственность», - призвал Дюннинг.