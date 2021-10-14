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Гендиректор "Магнита" предупредил о массовом голоде

Вероника Полынина
8 минут назад

Населению Земли угрожает нехватка продовольствия через 10-15 лет. Об этом заявил президент и генеральный директор торговой сети «Магнит» Ян Дюннинг на конгрессе «ESG — (P) Эволюция», сообщает РБК.

Гендиректор "Магнита" предупредил о массовом голоде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если мы не хотим меняться — создаем себе проблемы. Ведь через 10–15 лет мы, обитатели Земли, просто не сможем накормить население. Отчасти потому, что у нас чрезмерное потребление продовольствия, отчасти потому, что ничего не делаем с отходами. Треть продовольствия в мире выбрасывается, нам нужно проснуться, понять ответственность», - призвал Дюннинг.

Ранее в ООН заявили, что из-за пандемии мир может столкнуться с «голодом библейского масштаба». По данным организации, число нуждающихся в продовольствии в мире превысило 800 миллионов человек. В зоне риска в первую очередь находятся страны, которые ведут войны и переживают экономические кризисы. В их числе - Йемен, Демократическая республика Конго, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Судан, Сирия, Гаити и Нигерия.

Эксперт заявил об отсутствии угрозы голода в России

Также эксперты заявляли о рекордном росте цен на продукты в 2021 году. По словам основателя и гендиректора информационно-аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова, индекс продовольствия в мире за год вырос на 27%, последний раз такой резкий рост наблюдался в 70-е годы XX века.

Компании,Ян Дюннинг,"Магнит",ООН,
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