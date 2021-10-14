Германия призвала Россию к скорейшему запуску «Северного потока — 2»

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что скорейший ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» способствовал бы снижению цен на газ в Европе. Об этом сообщили в «ТАСС».

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Также, по словам Эрнста, правительство Германии опровергло утверждение о несоблюдении Россией контрактов на поставки газа в ЕС.

«11 октября власти ФРГ дали отрицательный ответ на мой вопрос касательно того, есть ли признаки, что причиной повышения цен на газ является несоблюдение российскими поставщиками энергоресурсов своих обязательств в рамках действующих контрактов», — приводятся в материале слова депутата.

Ранее Владимир Путин назвал «политически мотивированной болтовней заявления о применении РФ энергетики в качестве оружия» и что «даже в самые сложные периоды холодной войны регулярно, на постоянной основе полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу».