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Германия призвала Россию к скорейшему запуску «Северного потока — 2»

Елена Прошина
17 минут назад

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что скорейший ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» способствовал бы снижению цен на газ в Европе. Об этом сообщили в «ТАСС».

Германия призвала Россию к скорейшему запуску «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также, по словам Эрнста, правительство Германии опровергло утверждение о несоблюдении Россией контрактов на поставки газа в ЕС.

«11 октября власти ФРГ дали отрицательный ответ на мой вопрос касательно того, есть ли признаки, что причиной повышения цен на газ является несоблюдение российскими поставщиками энергоресурсов своих обязательств в рамках действующих контрактов», — приводятся в материале слова депутата.

Ранее Владимир Путин назвал «политически мотивированной болтовней заявления о применении РФ энергетики в качестве оружия» и что «даже в самые сложные периоды холодной войны регулярно, на постоянной основе полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу».

Также президент России подчеркнул, что увеличение объема транзита через украинскую ГТС опасно — ее износ составляет свыше 80%. При этом поставки по этому маршруту в 2021 году итак примерно на 10% превысят установленные договорами обязательства.

Компании,Клаус Эрнст,Владимир Путин,Бундестаг,ЕС,
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