В Киеве обвинили Россию в газовых манипуляциях

«Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа, превышающие мощность "Северного потока — 2". Но пока заявок от «Газпрома» на допмощности не поступало. При этом если бы компания вернулась к объемам транзита января 2020 года, то ЕС начал бы получать дополнительно на 100 миллионов кубометров в сутки или почти три миллиарда кубометров в месяц больше. Очевидно, увеличение поставок газа в Европу не входит в планы "Газпрома"», — заключил Макогон.