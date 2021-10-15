В Киеве обвинили Россию в газовых манипуляциях

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал заявления российских властей об увеличении транзита газа через Украину манипуляциями. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Заявления властей России об увеличении транзита через Украину в 2021 году носят манипулятивный характер. Следует отметить, что действующий контракт предусматривает не ежегодную транспортировку 40 миллиардов кубометров, а ежедневную транспортировку 109 миллионов кубометров. Сейчас физически транспортируется значительно меньше — 85,9 миллиона кубометров в сутки», — написал Макогон.
По его словам, «Газпром» в 2021 году трижды уменьшал транзит газа через Украину. Сначала 1 января с 186 миллионов кубометров до 124 миллионов кубометров в сутки, затем 1 сентября — до 109 миллионов кубометров, и последний раз 1 октября после начала поставок в Венгрию через Турецкий и Болгарского потоки — до 86 миллионов кубометров.
«График показывает, что «Газпром» часто не использует транзитные мощности, которые уже оплачены. И не только в Украине, но и в других странах. Например, в Словакии», — добавил Макогон.
Данное поведение «Газпрома», по его мнению, заслуживает особого внимания Европы.
«Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа, превышающие мощность "Северного потока — 2". Но пока заявок от «Газпрома» на допмощности не поступало. При этом если бы компания вернулась к объемам транзита января 2020 года, то ЕС начал бы получать дополнительно на 100 миллионов кубометров в сутки или почти три миллиарда кубометров в месяц больше. Очевидно, увеличение поставок газа в Европу не входит в планы "Газпрома"», — заключил Макогон.