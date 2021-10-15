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IKEA предупредила о дефиците товаров в своих магазинах

Елена Прошина
41 минуту назад

Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA предупредил о возможном дефиците продукции в своих магазинах из-за трудностей с поставками из Китая, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора группы компаний Inter IKEA, которая объединяет магазины сети по всему миру с разработчиками товаров и поставщиками, Джона Абрахамссона Ринга.

IKEA предупредила о дефиците товаров в своих магазинах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Самой серьезной проблемой стала доставка продукции из Китая, где возможности были сильно ограничены", - сказал Ринг агентству Bloomberg.

Он пояснил, что проблемы с логистикой для ритейлеров по всему миру возникли из-за нехватки контейнеров и блокировки портов. По словам Ринга, это привело к тому, что IKEA вынуждена поставлять в магазины сети лишь самые популярные товары. В настоящее время шведская компания арендует контейнеры и прорабатывает железнодорожные маршруты для поставки своих товаров.

«Это очень большой вызов для всей инфраструктуры поставок», - сказал Ринг.

Он полагает, что кризис продлится до августа 2022 года.

Ранее IKEA заявила о намерении открыть в России 10 магазинов уменьшенного формата площадью от 30 до 75 кв. м, пишет ТАСС.

Компании,Ikea,Bloomberg,ИТАР-ТАСС,
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